Как минимум три корабля горели в порту иранского Бушера: видео

Некоторые местные СМИ сообщают, что горели семь кораблей

В иранском портовом городе Бушер горели, как минимум, три корабля. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается, передает Bloomberg со ссылкой на государственное информагентство Ирана.

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Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщает, что горели по меньшей мере семь кораблей.

Этот инцидент последовал за чередой загадочных взрывов, в том числе на военном объекте возле Тегерана и на объекте по обогащению урана, что вызвало подозрения в саботаже.

Единственная в Иране атомная электростанция находится в провинции Бушер.

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Вадим Ребрина

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