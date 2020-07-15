Как минимум три корабля горели в порту иранского Бушера: видео
15.07.2020, 16:55
Иллюстрационное фото: ЕРА
Некоторые местные СМИ сообщают, что горели семь кораблей
В иранском портовом городе Бушер горели, как минимум, три корабля. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается, передает Bloomberg со ссылкой на государственное информагентство Ирана.
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Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщает, что горели по меньшей мере семь кораблей.
Этот инцидент последовал за чередой загадочных взрывов, в том числе на военном объекте возле Тегерана и на объекте по обогащению урана, что вызвало подозрения в саботаже.
Единственная в Иране атомная электростанция находится в провинции Бушер.
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