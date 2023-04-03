Как в подпольной секс-индустрии. У чиновников РФ забирают паспорта, чтобы не сбежали – FT

Спецслужбы России конфискуют паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу, поскольку режим диктатора Владимира Путина боится утечки информации и дезертирства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников.

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Согласно их данным, российские силовики ужесточили требования к поездкам в государственном секторе, требуя сдать проездные документы некоторых известных деятелей и бывших чиновников.

Усиление давления отражает подозрения Кремля и ФСБ по поводу лояльности российской элиты, многие представители которой в приватных беседах выступают против войны в Украине и обеспокоены ее влиянием на их образ жизни, пишет издание.

Представитель диктатора Дмитрий Песков в комментарии FT подтвердил, что Россия усилила ограничения на заграничные поездки для тех, кто работает в "чувствительных" сферах.

После оккупации Крыма в 2014 году спецслужбы РФ начали предостерегать от поездок в такие страны, как США или Великобритания. После полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году ограничения были расширены, сообщили источники.

По их словам, руководителям одной крупной государственной промышленной компании запрещено путешествовать на расстояние, большее двух часов езды от Москвы, без официального разрешения.

В других случаях сотрудники ФСБ просили сдать паспорта бывших чиновников, ранее имевших доступ к государственной тайне, и даже тех, кто никогда не имел доступа, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Александра Прокопенко, бывшее должностное лицо российского Центрального банка, сказала: "Сейчас они приходят к определенным людям и говорят: "Сдайте, пожалуйста, ваши красные внутренние паспорта, потому что у вас есть доступ к конфиденциальной информации для родины, поэтому мы хотим контролировать ваши передвижения". По словам Прокопенко, спецслужбы имеют почти полную свободу в толковании норм изменений в законы о государственной тайне, шпионаже и государственной измене.

Недавно в Сети появилась запись разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера, бывшего сенатора Софеда РФ Фархада Ахмедова. Они в течение 35 минут обсуждали войну РФ против Украины, дальнейшую судьбу государства-террориста и критиковали Путина.

Вадим Ребрина

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