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31.01.2019, 06:29

Канада отзывает дипломатов из Кубы из-за загадочной болезни

Канада отзывает дипломатов из Кубы из-за загадочной болезни - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оттава приняла решение о сокращении наполовину числа сотрудников дипмиссии на Кубе в связи с подозрением на акустическую атаку Гаваны

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В посольстве Канады на Кубе 14 дипломатов и членов их семей пострадали от неизвестного звукового воздействия. Атаки наблюдались с весны 2017 года по осень 2018 года. Принято решение об отзыве сотрудников. Об этом заявило Министерство иностранных дел Канады.

"После дополнительного медобследования установлено, что (...) общее число пострадавших канадских дипломатических работников и членов их семей (от неустановленного акустического воздействия в посольстве в Гаване - ред.) достигло 14 человек", - сообщили в МИД страны.

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Отмечается, что последний случай зафиксирован в ноябре 2018 года. В ведомстве уточнили, что эти люди регулярно проходят медицинское обследование на предмет выяснения причин их плохого самочувствия, но "они до сих пор не установлены". 

"Мы приняли решение сократить на половину (дипломатический - ред.) персонал в Гаване", - сказали в ведомстве, уточнив, что на Кубе продолжит работу посол Канады и дипведомство продолжит оказывать полный набор консульских услуг.

Канадские и американские дипломаты в Гаване впервые начали жаловаться на головокружение, головные боли и тошноту весной 2017 года.  США уже сократили количество сотрудников посольства на Кубе с более чем 50 до максимум 18 человек после обнаружения у более чем двух десятков сотрудников симптомов необычного заболевания.

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Теги: дипмиссия, акустическая атака, куба, канада, дипломаты, оттава
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