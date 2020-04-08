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Канада отзывает военные корабли из-за границы из-за коронавируса

Канада отзывает военные корабли из-за границы из-за коронавируса - Фото
Фото: EPA
08.04.2020, 09:01

На борту четырех военных кораблей находятся 160 человек

Канада досрочно вернет из операций за границей четыре военных корабля, на борту которых находятся 160 человек, с целью уменьшить риск заражения экипажей коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает CBC News.

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Речь идет о кораблях в Карибском море, Тихом океане, у берегов Африки, они принимали участие в международных учениях и борьбе с наркоторговлей. В Минобороны страны пока не решили, останутся моряки нести службу на борту, или отправятся домой на 14-дневный карантин.

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"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши моряки возвращались домой максимально безопасно", - отмечается в сообщении ведомства.

Всего более 2000 канадских военнослужащих служат в 20 зарубежных миссиях.

По последним данным, в Канаде заболели 17 897 человек, выздоровели 4047, умерли 381.

  • 19 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом.
Арина Толина
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