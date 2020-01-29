Канада ввела новые санкции против России за оккупацию Крыма

Фото: ЕРА

Канада ввела санкции против шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады.

"Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и накладывается запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрещения всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц, предоставлять им финансовые и связанные услуги", - говорится в документе.

В санкционный список попали: так называемые "председатель избирательного комитета Севастополя" Сергей Даниленко, его "заместитель" Лидия Басова и "секретарь избирательной комиссии" Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, так называемый "председатель городского законодательного собрания" Владимир Немцев и так называемый "и.о. губернатора города" Михаил Развожаев.

Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.