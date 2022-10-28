Канада вводит новые санкции против России: в списке Лукойл и руководство Газпрома

Канада вводит санкции против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий РФ, включая Газпром, а также против шести предприятий российского энергетического сектора, включая Лукойл. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

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В санкционный список вошли ООО "Инфраструктура Молжаниново", ООО "Сибуглемет Групп", ООО "Трансойл", ПАО "Лукойл", АО "ННК", страховая компания "СОГАЗ".

С полным списком физических лиц, против которых ввела санкции Канада, можно ознакомиться на сайте канадского правительства.

Трюдо также объявил, что Канада намерена ввести новые санкции против представителей российского сектора юстиции и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем.

Премьер-министр также объявил, что правительство Канады выпустит суверенные облигации Украины, которые помогут украинскому правительству продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам. Эквивалентные поступления от этих пятилетних облигаций будут направлены непосредственно в Украину через счет, администрируемый Международным валютным фондом (МВФ).

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Вадим Ребрина

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