Норвегия усилила санкции против РФ: криптовалюта, импорт-экспорт, портовые запреты, услуги

Норвегия расширила санкции против путинской России, добавив туда еще семь организаций и 30 физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Норвегия снова поддерживает ЕС в плане санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников. С новым пакетом санкций мы пошли дальше, введя ограничения на товары и услуги, важные для России. Возможности для ведения торговли с ней сейчас сильно ограничены и сопряжены с высоким риском", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, расширение санкций – "необходимая реакция на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов Украины", и они "призваны уменьшить ее способность финансировать войну против Украины".

Под санкции попали также лица, причастные к фейковым "референдумам" на временно оккупированной территории Украины.

Читайте также: Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство гаубиц для ВСУ

Она добавила, что санкции "становятся все более всеобъемлющими", и в новом пакете вводятся:

→ правовая база для реализации возможного в будущем потолка цен на российскую нефть;

→ дополнительные ограничения на оказание услуг за криптоактивы гражданам РФ, лицам, проживающим в РФ, или юридическим лицам, учрежденным там;

→ новые экспортные ограничения, касающиеся угля, электронных компонентов, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химикатов и огнестрельного оружия;

→ новые ограничения на импорт проката, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химпродуктов и ювелирных изделий не из золота;

→ дополнительные ограничения на предоставление нескольких видов услуг, включая архитектурные и инженерные, юридические консультации и консультационные услуги в области ИТ.

Кроме того, портовый запрет распространяется на суда, сертифицированные Российским морским регистром судов (исключение для рыболовных судов, заходящих в Тромсё, Киркенес или Ботсфьорд, сохранится).

Дополнительная информация обо всех новых санкциях (PDF).

Всего в списке санкций страны – более 1260 человек и 115 организаций, его постоянно дополняют теми, кто нарушает запреты или содействует обходу санкций.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.