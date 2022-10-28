Норвегия усилила санкции против РФ: криптовалюта, импорт-экспорт, портовые запреты, услуги
Норвегия расширила санкции против путинской России, добавив туда еще семь организаций и 30 физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
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"Норвегия снова поддерживает ЕС в плане санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников. С новым пакетом санкций мы пошли дальше, введя ограничения на товары и услуги, важные для России. Возможности для ведения торговли с ней сейчас сильно ограничены и сопряжены с высоким риском", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
По ее словам, расширение санкций – "необходимая реакция на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов Украины", и они "призваны уменьшить ее способность финансировать войну против Украины".
Под санкции попали также лица, причастные к фейковым "референдумам" на временно оккупированной территории Украины.
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Она добавила, что санкции "становятся все более всеобъемлющими", и в новом пакете вводятся:
→ правовая база для реализации возможного в будущем потолка цен на российскую нефть;
→ дополнительные ограничения на оказание услуг за криптоактивы гражданам РФ, лицам, проживающим в РФ, или юридическим лицам, учрежденным там;
→ новые экспортные ограничения, касающиеся угля, электронных компонентов, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химикатов и огнестрельного оружия;
→ новые ограничения на импорт проката, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химпродуктов и ювелирных изделий не из золота;
→ дополнительные ограничения на предоставление нескольких видов услуг, включая архитектурные и инженерные, юридические консультации и консультационные услуги в области ИТ.
Кроме того, портовый запрет распространяется на суда, сертифицированные Российским морским регистром судов (исключение для рыболовных судов, заходящих в Тромсё, Киркенес или Ботсфьорд, сохранится).
Дополнительная информация обо всех новых санкциях (PDF).
Всего в списке санкций страны – более 1260 человек и 115 организаций, его постоянно дополняют теми, кто нарушает запреты или содействует обходу санкций.
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