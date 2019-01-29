Канадец сознался в убийстве 8 человек, связанных с ЛГБТ-комьюнити

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Ландшафтный дизайнер из Торонто, обвиняемый в убийстве восьми человек, пропавших без вести в период с 2010 по 2017 гг, признал себя виновным. Об этом сообщает ВВС.

67-летний Брюс Макартур был арестован в январе прошлого года и обвинен в убийстве двух человек, впоследствии полиция обвинила его еще в шести случаях.

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Большинство жертв были жителями Gay Village – района в центре Торонто с развитой социальной инфраструктурой для ЛГБТ-людей.

Прокурор охарактеризовал в суде совершенные канадцем преступления как "сексуальные по своей природе", добавив, что после убийств он расчленял тела мужчин, чтобы избежать их обнаружения.

Также Макартур фотографировал своих жертв и хранил в качестве сувениров их украшения.

Останки тел были найдены в горшках с цветами.

В полиции рассказали, что некоторые из жертв были убиты во время сексуального посягательства или "незаконного заключения".

Многие жертвы были иммигрантами из Южной Азии или с Ближнего Востока.

Каждое из обвинений в убийстве первой степени влечет за собой автоматическое пожизненное заключение. Макартур не сможет подать прошение об освобождении до достижения 91-летнего возраста.

Суд начнет рассматривать обвинительный акт 4 февраля.

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