Канадец сознался в убийстве 8 человек, связанных с ЛГБТ-комьюнити

Ландшафтный дизайнер из Торонто, обвиняемый в убийстве восьми человек, пропавших без вести в период с 2010 по 2017 гг, признал себя виновным. Об этом сообщает ВВС.
67-летний Брюс Макартур был арестован в январе прошлого года и обвинен в убийстве двух человек, впоследствии полиция обвинила его еще в шести случаях.
Большинство жертв были жителями Gay Village – района в центре Торонто с развитой социальной инфраструктурой для ЛГБТ-людей.
Прокурор охарактеризовал в суде совершенные канадцем преступления как "сексуальные по своей природе", добавив, что после убийств он расчленял тела мужчин, чтобы избежать их обнаружения.
Также Макартур фотографировал своих жертв и хранил в качестве сувениров их украшения.
Останки тел были найдены в горшках с цветами.
В полиции рассказали, что некоторые из жертв были убиты во время сексуального посягательства или "незаконного заключения".
Многие жертвы были иммигрантами из Южной Азии или с Ближнего Востока.
Каждое из обвинений в убийстве первой степени влечет за собой автоматическое пожизненное заключение. Макартур не сможет подать прошение об освобождении до достижения 91-летнего возраста.
Суд начнет рассматривать обвинительный акт 4 февраля.
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