Среди лучших работодателей для ЛГБТ-людей в Британии - MI-5

Фото: ЕРА

Британская организация Stonewall опубликовала рейтинг 100 самых открытых к трудоустройству представителей ЛГБТ-сообщества компаний. Об этом сообщает ВВС.

Первая пятерка выглядит так:

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Юридическая фирма Pinsent Masons; Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner ; Пожарная служба графства Чешир; Британская контрразведка МИ-5; Правительство Уэльса.

Также в списке – банки, благотворительные организации и университеты. Полный рейтинг.

Stonewall выбирала победителей из 450 британских компаний.

Исследователи особо отметили Пожарную службу графства Чешир за создание целой сети для поддержки представителей ЛГБТ как на рабочем месте, так и за его пределами.

Вместе с тем прошлогоднее исследование Stonewall показало, что более трети членов ЛГБТ-сообщества в Британии скрывают свою ориентацию на рабочем месте из-за опасений дискриминации.

Как пишет ВВС, в Великобритании почти 4 миллиона человек - примерно 6% населения - идентифицируют себя с ЛГБТ-сообществом.

Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией.