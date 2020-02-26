Канадские ученые разработали метод общения с пациентами в вегетативном состоянии

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Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде разработали метод общения с пациентами, находящимися в вегетативном состоянии (отсутствие возможности к самостоятельной психической деятельности). Об этом пишет NewScientist.

Ученый Адриан Оуэн обнаружил, что некоторые из людей в вегетативном состоянии могут направлять свои мысли в ответ на определенные инструкции. Например, если кого-то просят представить, как он играет в теннис, то участок его мозга, отвечающий за движение, при сканировании "светится" на экране. При этом методе используется функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона, которая может выполняться непосредственно у кровати больного и не требует сложного оборудования. Хотя визуализируется только небольшая часть мозга, этого достаточно, чтобы позволить кому-то ответить на вопрос да/нет, рассказав об условиях жизни. Таких пациентов - пятая часть.

В настоящее время Оуэн применяет такую технику к людям, находящимся в реанимации в первые несколько дней после тяжелой травмы мозга. В некоторых случаях врачи могут предсказать, что если человек выживет, он будет парализован и не сможет говорить - и в таких обстоятельствах чуть более четверти пациентов хотят прекратить лечение.

Наряду с передачей информации о желаниях человека, "чтение мыслей" больного может также помочь пролить свет на прогноз. По словам Оуэна, среди людей, находящихся в вегетативном состоянии, те, кто может реагировать на инструкции при сканировании мозга, с большей вероятностью выздоравливают.

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