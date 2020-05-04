Карантин. На Севере Англии сварили слишком много пива и раздают его бесплатно

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Пивоварня Alnwick Brewery Company из графства Нортумберленд начала бесплатно раздавать пиво, которое не может реализовать в условиях коронавирусного карантина. Об этом пишет BBC News Русская служба.

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Обычно пивовары продают пиво питейным заведениям, однако сейчас они закрыты из-за карантина. На складах скопились десятки 40-литровых бочек.

"Мы наварили пива к пасхальным праздникам. И вдруг все закрылось, и тогда мы задумались: что же нам с этим делать?" – говорит совладелец предприятия Иэн Робинсон.

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Пивовары также предложили клиентам в качестве бартера за пиво вносить пожертвования в пользу Национальной службы здравоохранения для борьбы с эпидемией коронавируса. За два пятничных розлива владельцам компании удалось собрать 450 фунтов стерлингов.

"Конечно, можно все и совсем бесплатно раздать, но почему бы не собрать пожертвования? У пива сравнительно недолгий срок хранения, остается всего три недели, так что все ближайшие пятницы мы продолжим розлив", - говорит Робинсон.

По словам владельцев пивоварни, люди в основном приходят к ним с бутылками из-под газировок, однако один из клиентов был и с двумя 20-литровыми сосудами, а кто-то даже шутил, что в следующий раз придет за пивом с ванной.

В Великобритании зафиксировали 187 840 случаев заражения коронавирусом, 28 520 больных COVID-19 умерли (Johns Hopkins CSSE).

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