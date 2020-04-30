"Вредно для здоровья". Власти Швеции объяснили отказ от жесткого карантина

Стокгольм в разгар пандемии коронавируса (фото - ЕРА)

В Швеции не вводился жесткий коронавирусный карантин, который предусматривает ограничение выхода на улицу, поскольку такая изоляция может быть вредной для здоровья. Об этом рассказала министр иностранных дел Анн Линде, передает Politico.

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"Хорошо, когда люди гуляют на улице. Если вы заперты дома, существует риск возникновения депрессии, насилия в семье, злоупотребления алкоголем", - сказала она.

Линде говорит, что борьба с эпидемией – это "марафон, а не спринт", и потому политика "должна быть на уровне, приемлемом для людей". В то же время за властью остается право ужесточить ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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При этом чиновница подчеркнула, что мягкий карантин не означает его отсутствие. Правительство в последние дни закрывает рестораны, нарушающие правила социального дистанцирования, и запрещает посещения домов престарелых. Также ограничены азартные игры в Интернете.

Министр отметила, что власти дают советы людям – и это работает. Например, хоть в стране и не закрыто внутреннее сообщение, поездки на популярный остров Готланд сократились на 96%.

"Советы правительства - это не совет, которому вы следуете, если хотите. Это то, что вам следует соблюдать", - пояснила она.

На критику, что в Швеции смертность от коронавируса выше, чем в соседних странах, Линде ответила, что сравнение не имеет смысла, так как распространение вируса определяют очень много факторов, а разные страны используют разные меры для классификации смертей от COVID-19.

В Швеции, где проживают около 10 млн человек, зафиксировано 20 302 случая заражения коронавирусом, 2462 больных COVID-19 умерли. Для сравнения, в соседней Норвегии 7710 инфицированных и 207 умерших на 5,3 млн населения (данные по коронавирусу - Johns Hopkins CSSE).

Вчера сообщалось, что в Боснии и Герцеговине резко возросла заболеваемость коронавирусом после ослабления карантина.

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