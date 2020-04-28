Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Самая низкая смертность от COVID-19 в Европе. Как Словакия противостоит эпидемии

Самая низкая смертность от COVID-19 в Европе. Как Словакия противостоит эпидемии - Фото
Словакия, Братислава (фото - Walkerssk/Pixabay)
28.04.2020, 12:30

В столичном районе Словакии закрыли школы через два дня после первого случая коронавируса в стране. Лыжников из Австрии сразу отправляли на обсервацию

Введение жестких мер при первых случаях коронавируса в стране и отслеживание контактов больных помогли Словакии не допустить большего числа зараженных и добиться самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. Об этом пишет Bloomberg, пообщавшись со словацкими чиновниками и европейскими учеными.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании отмечают, что Словакия закрыла школы, магазины и границы раньше, чем любая другая страна после Италии. Политики и телеведущие начали носить маски еще до того, как правительство сделало их обязательными.

"Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно", - сказала Ева Шернхаммер, заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете в Вене.

Читайте также: Когда закончится карантин. Министр Криклий о запуске поездов, автобусов, авиа. Интервью

Юрай Дроба, глава Братиславского района, где проживают 10% населения страны, приказал закрыть школы через два дня после выявления первого случая в стране. Также в начале эпидемии главный санинспектор Ян Микас приказал полиции остановить колонну лыжников, которые возвращались из Австрии, и поместить их на контролируемую обсервацию. Около 60 спортсменов оказались инфицированы.

На момент написания статьи в Словакии было 18 случаев смерти пациентов с COVID-19 при около 1300 зараженных. В стране – самый низкий показатель смертности от коронавируса в Европе – 3,3 смертей на миллион населения. Для сравнения, в соседней Польше этот показатель – 14,1, в Испании – 496,2.

"Если эта тенденция сохранится, мы сможем сказать, что справились с ситуацией как одни из лучших. Среди большинства населения вирус не распространяется", - сказал Мартин Сматана, глава правительственного Института политики здравоохранения.

  • Швеция, в отличие от Словакии, не вводила жесткий карантин. О том, как страна живет и справляется с эпидемией коронавируса, читайте здесь.

Смотрите также: Человек в мешке. Каково это – умереть от коронавируса

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
словакия карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 