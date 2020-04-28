Самая низкая смертность от COVID-19 в Европе. Как Словакия противостоит эпидемии

Словакия, Братислава (фото - Walkerssk/Pixabay)

Введение жестких мер при первых случаях коронавируса в стране и отслеживание контактов больных помогли Словакии не допустить большего числа зараженных и добиться самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. Об этом пишет Bloomberg, пообщавшись со словацкими чиновниками и европейскими учеными.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании отмечают, что Словакия закрыла школы, магазины и границы раньше, чем любая другая страна после Италии. Политики и телеведущие начали носить маски еще до того, как правительство сделало их обязательными.

"Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно", - сказала Ева Шернхаммер, заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете в Вене.

Читайте также: Когда закончится карантин. Министр Криклий о запуске поездов, автобусов, авиа. Интервью

Юрай Дроба, глава Братиславского района, где проживают 10% населения страны, приказал закрыть школы через два дня после выявления первого случая в стране. Также в начале эпидемии главный санинспектор Ян Микас приказал полиции остановить колонну лыжников, которые возвращались из Австрии, и поместить их на контролируемую обсервацию. Около 60 спортсменов оказались инфицированы.

На момент написания статьи в Словакии было 18 случаев смерти пациентов с COVID-19 при около 1300 зараженных. В стране – самый низкий показатель смертности от коронавируса в Европе – 3,3 смертей на миллион населения. Для сравнения, в соседней Польше этот показатель – 14,1, в Испании – 496,2.

"Если эта тенденция сохранится, мы сможем сказать, что справились с ситуацией как одни из лучших. Среди большинства населения вирус не распространяется", - сказал Мартин Сматана, глава правительственного Института политики здравоохранения.

Швеция, в отличие от Словакии, не вводила жесткий карантин. О том, как страна живет и справляется с эпидемией коронавируса, читайте здесь.

Смотрите также: Человек в мешке. Каково это – умереть от коронавируса