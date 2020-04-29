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Коронавирус. В Боснии – резкий рост числа зараженных после ослабления карантина

Коронавирус. В Боснии – резкий рост числа зараженных после ослабления карантина - Фото
Фото: Sanjay Baid/EPA
29.04.2020, 18:58

В Боснии после ослабления карантина зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

Сегодня, 29 апреля, республика Босния и Герцеговина сообщила о самом резком ежедневном росте числа новых зараженных коронавирусом в этом месяце после того, как два ее автономных региона постепенно начали ослаблять карантинные ограничения. Об этом сообщает Reuters.

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По словам чиновников, за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 93 новых случая COVID-19 и две смерти, по сравнению с 20 новыми случаями вчера и 49 случаями позавчера.

Общее число инфицированных в Боснии возросло до 1 677 с 65 смертельными случаями.

В марте в стране ввели ограничения, в том числе – запрет на выход из дома людям старше 65 лет и детям до 18 лет, в некоторых регионах комендантский час.

Смягчение ограничений начали в конце прошлой недели.

Власти считают, что увеличившееся число заболевших свидетельствует о снижении индивидуальной дисциплины при соблюдении предписанных мер.

В ряде регионов восстановят ограничительные меры на три дня майских праздников, но власти Боснии отмечают, что страна должна возвращаться к нормальной жизни, несмотря на возможные локальные вспышки. В тоже время не исключается возобновление карантина в случае серьезного ухудшения ситуации.

Отмечается, что экономика Боснии сильно пострадала из-за карантина и закрытия многих предприятий. Международный валютный фонд прогнозирует сокращение темпов ее роста на 5% в этом году.

Читайте также: Самая низкая смертность от COVID-19 в Европе. Как Словакия противостоит эпидемии

Наталия Медведева
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