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Каспаров: Германия ответственна за действия Путина

Каспаров: Германия ответственна за действия Путина - Фото
Гарри Каспаров Фото: LIGA.net
03.08.2019, 17:43

Каспаров назвал европейских политиков "лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод"

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима Владимира Путина и нарушения прав человека внутри России.

Он напомнил, что 25 июня Совет Европы, благодаря, в частности, позиции Германии, восстановил право голоса для России. При этом такое решение мотивировалось тем, что якобы российское гражданское общество получит возможность защищать свои права в Европейском суде.

"После 20 лет все более и более жестокого правления Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина – отвратительно", - написал Каспаров.

Он подчеркнул, что через месяц после этого режим Путина развернул преследования оппозиции, выступающей за честные выборы в Московскую городскую думу. Десятки людей были избиты, более тысячи – задержаны.

Каспаров отметил, что возвращение РФ права голоса в Совете Европы не привело к соблюдению Путиным прав человека. Также он не освободил украинских моряков и не прекратил агрессию в Донбассе.

"Действия Совета и заявления, подобные Вашим, лишь укрепляют власть Путина. Что еще хуже, они открывают ему зеленый свет для дальнейших злоупотреблений властью, так как он знает, что у него в союзниках подобные Вам беспринципные соглашатели, готовые поддержать его в любой ситуации", - заявил российский оппозиционер.

Он считает европейских политиков "лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод". Но участие в проектах вроде "Северного потока-2", по мнению Каспарова, - это "прямое финансирование путинского полицейского государства".

Сегодня в Москве на очередной акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек. 

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Хайко Маас Гарри Каспаров владимир путин
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