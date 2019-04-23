Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 07:16

Ким едет к Путину на "семейном" бронепоезде на остров Русский

Ким едет к Путину на "семейном" бронепоезде на остров Русский - Фото
Ким Чен Ын (фото - пресс-служба KOCIS)

Ранее российские СМИ писали, что из-за сброса местным водоканалом нечистот в бухту Новик рядом с кампусом университета воняет. Там они и встретятся.

Реклама
Реклама

25 апреля на острове Русский, который находится в километре от Владивостока, состоится встреча президента страны-оккупанта Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на свои источники пишет пропагандистсткое издание Коммерсант.

Лидеры страны увидятся в кампусе Дальневосточного федерального университета РФ.

Реклама

Как отмечает источник, Ким выдержит традицию и приедет в Россию днем ранее на бронепоезде, на котором 17 лет назад приезжал его отец Ким Чен Ир.

Вечером после переговоров Путин отправится к Китай, а Ким побудет во Владивостоке еще день ради "культурной программы".

"В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд", - резюмировали в издании.

Власти КНДР подтвердили визит.

С момента прихода во власть в 2011 году Ким ни разу не был в России и никогда не встречался с Путиным - по крайней мере, официально.

Ранее российская Новая газета писала, что из-за сброса местным водоканалом нечистот в бухту Новик, на острове рядом с кампусом воняет.

Читайте также: "Соседи должны разговаривать": президент Эстонии поехала к Путину

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, ким чен ын, кндр, встреча, владивосток
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 