Ким едет к Путину на "семейном" бронепоезде на остров Русский

Ким Чен Ын (фото - пресс-служба KOCIS)

25 апреля на острове Русский, который находится в километре от Владивостока, состоится встреча президента страны-оккупанта Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на свои источники пишет пропагандистсткое издание Коммерсант.

Лидеры страны увидятся в кампусе Дальневосточного федерального университета РФ.

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Как отмечает источник, Ким выдержит традицию и приедет в Россию днем ранее на бронепоезде, на котором 17 лет назад приезжал его отец Ким Чен Ир.

Вечером после переговоров Путин отправится к Китай, а Ким побудет во Владивостоке еще день ради "культурной программы".

"В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд", - резюмировали в издании.

Власти КНДР подтвердили визит.

С момента прихода во власть в 2011 году Ким ни разу не был в России и никогда не встречался с Путиным - по крайней мере, официально.

Ранее российская Новая газета писала, что из-за сброса местным водоканалом нечистот в бухту Новик, на острове рядом с кампусом воняет.

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