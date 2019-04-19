"Соседи должны разговаривать": президент Эстонии поехала к Путину

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин (фото - EPA)

Впервые за восемь лет президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Радио Свобода.

Поводом для визита Кальюлайд стало открытие нового посольства Эстонии в России.

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"Соседи должны разговаривать, даже если имеют некоторые различия во взглядах", - сказала она во время встречи с президентом России.

Путин заявил, что недостаток контактов между высокопоставленными официальными представителями и соседями - это "не нормальная ситуация".

По словам Кальюлайд, переговоры касались двусторонних отношений, санкций Евросоюза против РФ, а также Украины и Грузии.

Кальюлайд отметила, что Путин пожаловался на то, что Украина якобы не выполняет минские соглашения.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.

28 марта 2019 года сообщалось, что президент Эстонии в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом.