Китай: женщина отпугнула насильника, симулируя заражение вирусом

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В китайском городе Цзиншань, находящемся в трех часах езды от Уханя, женщина отпугнула насильника, симулируя кашель и сказав, что она заразилась в Ухане. Об этом пишет Daily Mail.

По данным полиции, 25-летний подозреваемый ворвался в спальню жертвы и попытался ее изнасиловать. Женщина, будучи здоровой, в начала кричать, что только что вернулась из Уханя, где заразилась коронавирусом, поэтому находится одна дома на карантине. Также женщина сделала вид, что кашляет, пытаясь оттолкнуть насильника.

Насильник испугался и убежал, однако украл из дома женщины 3 080 юаней (около $440).

2 февраля в Ухане, который стал источником распространения нового типа коронавируса, закончилось строительство первой из двух больниц для зараженных.

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