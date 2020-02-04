Китай: женщина отпугнула насильника, симулируя заражение вирусом

В китайском городе Цзиншань, находящемся в трех часах езды от Уханя, женщина отпугнула насильника, симулируя кашель и сказав, что она заразилась в Ухане. Об этом пишет Daily Mail.
По данным полиции, 25-летний подозреваемый ворвался в спальню жертвы и попытался ее изнасиловать. Женщина, будучи здоровой, в начала кричать, что только что вернулась из Уханя, где заразилась коронавирусом, поэтому находится одна дома на карантине. Также женщина сделала вид, что кашляет, пытаясь оттолкнуть насильника.
Насильник испугался и убежал, однако украл из дома женщины 3 080 юаней (около $440).
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