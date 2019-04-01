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01.04.2019, 18:50

Китай пообещал США взять под контроль опасный опиоид

Китай пообещал США взять под контроль опасный опиоид - Фото
Скриншот с видео

В 2017 году Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за смертей от обезболивающих, таких как фентанил

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Китай заявил, что, следуя просьбе США, усилит контроль над всеми видами синтетического опиоидного анальгетика фентанила, распространение которого, как считается, ведет к огромному росту наркомании в США. Об этом сообщает ВВС.

По словам китайских официальных лиц, все вещества, связанные с фентанилом, будут добавлены в список контролируемых наркотических средств Китая с 1 мая.

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Такое обещание Пекин сделал в ходе торговых переговоров между США и Китаем в декабре.

Количество смертей в США от обезболивающих, таких как фентанил, привело к тому, что президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в 2017 году.

Производство наркотиков в Китае долгое время было источником напряженности между двумя странами.

При этом в КНР не согласны с тем, что Китай является основным источником фентанила.

"Мы считаем, что сами Соединенные Штаты являются основным фактором злоупотребления фентанилом", - сказал заместитель главы китайской Комиссии по контролю за наркотиками Лю Юэцзинь.

США заявляют, что синтетический препарат продается в интернете и отправляется по почте из Китая.

Ранее в США признанный виновным в двух убийствах и приговоренный к смертной казни 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере – его казнь дважды откладывали, так как американские производители не хотят, чтобы их препараты, включая фентанил, использовались в смертной казни.

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Теги: фентанил, наркомания, наркотик
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