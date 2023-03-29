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Китай угрожает из-за возможной встречи главы Тайваня со спикером Палаты представителей США

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 08:51
Китай угрожает из-за возможной встречи главы Тайваня со спикером Палаты представителей США - Фото
Цай Инвэнь (фото - ЕРА)

Китай пригрозил принять "меры для решительного отпора" в случае встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти во время ее транзитной поездки в Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь китайского управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, сообщает Reuters.

Она сказала, что "транзит" Цай через Соединенные Штаты предусматривает не просто ее ожидание в аэропорту или отеле, но и встречи с официальными лицами США и законодателями.

"Если она будет контактировать со спикером Палаты представителей США Маккарти, это будет еще одна провокация, которая серьезно нарушает принцип единого Китая, наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, разрушает мир и стабильность в Тайваньском проливе", – сказала представитель КНР.

"Мы решительно выступаем против этого и обязательно примем меры для решительного отпора", – добавила она.

Соединенные Штаты заявили, что такие транзиты тайваньских президентов являются обычным делом и Китай не должен использовать поездку Цай для каких-либо агрессивных действий против Тайваня.

Цай Инвэнь, ожидая вылета в США в аэропорту, сказала журналистам, что внешнее давление не помешает Тайваню взаимодействовать с миром.

Цай следует в Гватемалу и Белиз транзитом через Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Хотя это официально не подтверждено, ожидается, что она встретится с Маккарти во время пребывания в Калифорнии.

Вадим Ребрина
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Китай тайвань Цай Инвэнь
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