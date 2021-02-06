Китайская миссия Tianwen-1 прислала первое изображение Марса крупным планом: фото

Китайское национальное космическое управление опубликовало первую четкую черно-белую фотографию поверхности Марса, полученную от миссии Tianwen-1. Об этом сообщает пресс-служба управления.

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Снимок сделан орбитальным аппаратом с расстояния 2,2 млн км от Марса, в кадр попали темные Ацидалийская равнина и Равнина Хриса, Долины Маринера, крупный ударный кратер Скиапарелли и Плато Меридиана.

Вечером 5 февраля Tianwen-1 совершила четвертую коррекцию своей траектории, до Марса ей осталось пролететь 1,1 млн км.

Как ожидается, что 10 февраля аппараты выйдут на орбиту Марса и начнут подготовку к высадке марсохода в равнине Утопия.

Высадка марсохода намечена на конец апреля-май 2021 года, а орбитальный аппарат начнет научную программу на орбите.

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Наталия Медведева

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