Китайская миссия Tianwen-1 прислала первое изображение Марса крупным планом: фото
Китайское национальное космическое управление опубликовало первую четкую черно-белую фотографию поверхности Марса, полученную от миссии Tianwen-1. Об этом сообщает пресс-служба управления.
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Снимок сделан орбитальным аппаратом с расстояния 2,2 млн км от Марса, в кадр попали темные Ацидалийская равнина и Равнина Хриса, Долины Маринера, крупный ударный кратер Скиапарелли и Плато Меридиана.
Вечером 5 февраля Tianwen-1 совершила четвертую коррекцию своей траектории, до Марса ей осталось пролететь 1,1 млн км.
Как ожидается, что 10 февраля аппараты выйдут на орбиту Марса и начнут подготовку к высадке марсохода в равнине Утопия.
Высадка марсохода намечена на конец апреля-май 2021 года, а орбитальный аппарат начнет научную программу на орбите.
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