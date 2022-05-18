Кива и Козак попали под санкции в Австралии

Правительство Австралии в среду ввело новые персональные санкции против лиц и организаций, причастных к войне в Украине и российской пропаганде. В их числе оказались бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, действующий депутат Тарас Козак и частная военная компания Вагнера, которую МИД Австралии называет "де-факто частная армия Путина".

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Кроме Кивы и Казака, под санкции попали:

– Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России;

– Александр Чуприян, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям РФ;

– Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ России.

Австралийское правительство также вводит санкции против минских предприятий "Минатор-Сервис" и ОАО "КБ Радар", которые имеют важное значение для оборонно-промышленного комплекса Беларуси.

Отдельно под санкции попал ряд российских пропагандистов (Дмитрий Киселев, Сергей Брылев, Александр Жаров, Михаил Якушев, Михаил Леонтьев, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Евгений Поддубный, Александр Школьник) и их площадки (Агентство интернет-исследований, журнал "Новое восточное" , NewsFront, Geoполитика.ru и другие).

В начале мая Австралия добавила более ста человек в санкционный список против России.

14 апреля Австралия ввела санкции против Газпрома , а также ряда других компаний, важных для экономики России. Среди них – Транснефть, КамАЗ, РусГидро, Ростелеком.

Андрей Водяный

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