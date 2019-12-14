Климатический саммит ООН не может прийти к согласию по выбросам

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На саммите ООН в Мадриде крупные экономики отвергли призывы взять на себя более смелые климатические обязательства, что подрывает надежду на своевременные действия для остановки повышения разрушающей планету температуры. Об этом сообщает Reuters.

Заключительное пленарное заседание, которое изначально должно было завершиться в пятницу, было продлено до субботы, 14 декабря.

После двухнедельного собрания его участники обвинили Чили, председательствовавшую на переговорах, в разработке такого текста саммита, который, по их словам, рискует превратить Парижское соглашение 2015 года из решения проблемы глобального потепления в нечто противоположное.

Участники переговоров были возмущены нежеланием крупных загрязнителей, таких как Китай, Индия, Япония, Бразилия, Австралия и других, продемонстрировать амбиции, соразмерные серьезности климатического кризиса.

"Подход Чили к этому тексту демонстрирует, как они слушали загрязнителей, а не людей", - сказала Дженнифер Морган, исполнительный директор Greenpeace International.

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что человечеству однажды уже удалось замедлить климатический кризис.