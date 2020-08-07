Клуб сверхбогатых. Марк Цукерберг стал центимиллиардером
Его доходы выросли после запуска Instagram Reels и теперь оцениваются в сумме более $100 млрд
Состояние основателя и руководителя популярной соцсети Facebook Марка Цукерберга оценили в более, чем $100 млрд. Центимиллиардером он стал после того, как акции его соцсети резко выросли в цене. Более крупными состояниями владеют только глава Amazon Джефф Безос и соучредитель Microsoft Билл Гейтс, передает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Доходы Цукерберга резко выросли в четверг 6 августа. Это случилось на следующий день после того, как его компания запустила Instagram Reels - аналог TikTok: стоимость акций Facebook выросла на 6,5%.
В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американцам заключать любые сделки с владельцем платформы TikTok, то есть фактически запретил работу сервиса в Соединенных Штатах.
В целом акции Facebook в этом году выросли почти на 30%, прибавив еще около $22 млрд к капиталу их владельца.
- 2 июля Цукерберг заявил, что бойкот крупных рекламодателей не страшен Facebook.
Читайте также: От Facebook требуют, чтобы Цукерберг сдал контроль над сетью
Комментарии