Клуб сверхбогатых. Марк Цукерберг стал центимиллиардером

Его доходы выросли после запуска Instagram Reels и теперь оцениваются в сумме более $100 млрд

Состояние основателя и руководителя популярной соцсети Facebook Марка Цукерберга оценили в более, чем $100 млрд. Центимиллиардером он стал после того, как акции его соцсети резко выросли в цене. Более крупными состояниями владеют только глава Amazon Джефф Безос и соучредитель Microsoft Билл Гейтс, передает CNN.

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Доходы Цукерберга резко выросли в четверг 6 августа. Это случилось на следующий день после того, как его компания запустила Instagram Reels - аналог TikTok: стоимость акций Facebook выросла на 6,5%.

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американцам заключать любые сделки с владельцем платформы TikTok, то есть фактически запретил работу сервиса в Соединенных Штатах.

В целом акции Facebook в этом году выросли почти на 30%, прибавив еще около $22 млрд к капиталу их владельца.

СПРАВКА. Термин "центимиллиардер" (от лат. centum - сотня) появился в 1999 году, когда состояние одного из создателей корпорации Microsoft Билла Гейтса перевалило за $100 млрд. Таким образом, первым центимиллиардером стал именно он.

2 июля Цукерберг заявил, что бойкот крупных рекламодателей не страшен Facebook.

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Дарья Мостовая

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