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12.02.2019, 09:44

КНДР продолжает наращивать ядерное оружие - доклад

КНДР продолжает наращивать ядерное оружие - доклад - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Согласно спутниковым снимкам, в Северной Корее производство ядерного топлива продолжалось в 2018 году, а количество единиц оружия увеличилось на семь

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Несмотря на переговоры между США и Северной Кореей о денуклиаризации, Пхеньян продолжил производить ядерное топливо и, возможно, произвел за последний год уже достаточно, чтобы добавить в свой арсенал семь единиц ядерного оружия. Об этом свидетельствуют недавние исследования американцев, сообщает Reuters.

В то же время отмечается, что замораживание ядерных и ракетных испытаний Северной Кореей с 2017-го снизило уровень угрозы.

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Бывший директор оружейной лаборатории США Зигфрид Хеккер, один из авторов доклада, сообщил журналистам: согласно спутниковым снимкам, в Северной Корее производство ядерного топлива продолжалось в 2018 году. По словам ученого, около 150 кг высокообогащенного урана, вероятно, позволило Пхеньяну увеличить количество оружия в арсенале от пяти до семи единиц. Таким образом, арсенал вырос, предположительно, до 37 единиц.

6 февраля стало известно, что вторая встреча американского президента Дональда Трампа с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля во Вьетнаме.

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Теги: ким чен ын, кндр, северная корея, ядерное оружие, Пхеньян
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