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06.02.2019, 06:39

Названо место и дата второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Названо место и дата второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

Переговоры лидеров стран состоятся на пару тысяч километров севернее того места, где прошла историческая встреча в июне 2018 года

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Вторая встреча американского президента Дональда Трампа с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в последние два дня зимы во Вьетнаме. Такую информацию хозяин Белого дома озвучил во время ежегодного обращения к Конгрессу США.

"Мы с председателем Кимом встретимся еще раз 27-28 февраля во Вьетнаме", — сказал он.

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Саммит, вероятно, состоится в столице Ханое, хотя об этом Трамп ничего не говорил.

По его мнению, если бы в последние годы на его месте был другой лидер нации, то "Америка давно бы уже воевала с Северной Кореей".

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялись исторические переговоры Трампа с Кимом: стороны обсудили разоружение КНДР в обмен на определенные выгоды. Несмотря на некоторые шаги Пхеньяна в этом направлении, разведка Запада говорит, что страна сохраняет ядерно-ракетный потенциал.

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Теги: дональд трамп, переговоры, ким чен ын, встреча
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