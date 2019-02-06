Названо место и дата второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

Вторая встреча американского президента Дональда Трампа с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в последние два дня зимы во Вьетнаме. Такую информацию хозяин Белого дома озвучил во время ежегодного обращения к Конгрессу США.

"Мы с председателем Кимом встретимся еще раз 27-28 февраля во Вьетнаме", — сказал он.

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Саммит, вероятно, состоится в столице Ханое, хотя об этом Трамп ничего не говорил.

По его мнению, если бы в последние годы на его месте был другой лидер нации, то "Америка давно бы уже воевала с Северной Кореей".

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялись исторические переговоры Трампа с Кимом: стороны обсудили разоружение КНДР в обмен на определенные выгоды. Несмотря на некоторые шаги Пхеньяна в этом направлении, разведка Запада говорит, что страна сохраняет ядерно-ракетный потенциал.

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