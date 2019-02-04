"Денег нет, но я держусь": Трамп посетовал на убытки - карикатура

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

На фоне временного возобновления работы американского правительства в условиях пока еще не решенной ситуации с шатдауном президент США Дональд Трамп заявил, что за время каденции "лишился огромных денег".

Карикатурист немецкого агентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин обыграл пожелание российского премьера Дмитрия Медведева жителям временно оккупированного Крыма и оценил финансовые потери миллиардера из Белого дома.

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"Президентство как самый убыточный проект Трампа", - говорится в подписи к рисунку.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

8 января Трамп выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на границе с Мексикой и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун (частичная остановка финансирования работы правительства).

Четверть федеральных учреждений США не работали с 22 декабря по 26 января. Работа правительства США возобновлена на три недели - до 15 февраля.