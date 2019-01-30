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30.01.2019, 18:23

Кофе с кокаином: больше полутонны наркотиков нашли в Италии

Кофе с кокаином: больше полутонны наркотиков нашли в Италии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Стоимость изъятой партии кокаина составляет 130 млн евро

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Итальянская финансовая полиция изъяла 644 килограмма кокаина, спрятанных в партии кофе из Гондураса. Об этом сообщает AP.

Наркотики были обнаружены и конфискованы еще 15 января в порту Ливорно, однако правоохранители рассказали об этом о них только 30 января.

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Стоимость изъятой партии кокаина составляет 130 млн евро.

Кокаин, упакованный в 582 блока, был спрятан в мешках кофе в контейнере на борту грузового судна под флагом Португалии. В полиции выяснили, что контейнер погрузили в Пуэрто-Кортесе (Гондурас), а в Коста-Рике переместили на другой корабль, который направлялся в Испанию.

Изъятая партия стала одной из крупнейших за последние годы в Италии.

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Теги: италия, кокаин, гондурас, кофе
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