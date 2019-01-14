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14.01.2019, 23:57

Национальный рекорд: в Латвии нашли более 2 тонн кокаина

Национальный рекорд: в Латвии нашли более 2 тонн кокаина - Фото
Фото: Valsts policija

Стоимость изъятых наркотиков - около 1 млрд евро

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Латвийские и эквадорские правоохранители провели совместную операцию, в рамках которой в Латвии было изъято более 2 тонн кокаина стоимостью около миллиарда евро. Об этом сообщает Delfi. 

Начальник полиции Латвии Интс Кюзис заявил, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны, а также отметил, что Латвия в этой схеме использовалсь как транзитное государство. По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют в Скандинавию или в Россию.

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Полицейская операция, названная TNT, была проведена 8 января на территории Латвии, в Кокнесском крае. По данным правоохранительных органов, в ней были задействованы сотрудники полиции Латвии и копенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США (US Drug Enforcement Administration, DEA).

В рамках операции задержаны пятеро граждан Латвии.

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Теги: наркотики, Латвия, эквадор, кокаин, преступность
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