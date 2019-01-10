В полиции показали, как нашли наркотиков на миллион - видео

В Киеве правоохранители задержали девять человек по подозрению в хранении, изготовлении и сбыте наркотических веществ, и показали видео обыска. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что следователи провели 10 обысков по местам жительства подозревамых и нашли по полкилограмма амфетамина, фенилнитропропена, а также каннабис и боевую гранату Ф-1. По данным полиции, стоимость изъятых наркосредств по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен.

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Задержанные - жители Киева и Киевской области в возрасте от 24-х до 29-ти лет. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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21 ноября сообщалось, что в Киеве оперативники задержали несколько человек, подозреваемых в участии в группе наркодельцов с признаками организованности, а также в сбыте синтетических психотропных веществ в особо крупных размерах.