Кольцо на 12 000 бриллиантов. Ювелир из Индии установил новый рекорд Гиннесса – фото

Индийский ювелир Харишт Бансал установил новый рекорд Гиннесса – создал кольцо, на котором смог разместить 12 638 бриллиантов. Бансал назвал свое произведение "бархатцы", общий вес кольца составляет примерно 165 грамм, говорится на сайте книги рекордов Гиннесса.

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В индийской культуре считается, что цветки календулы приносят людям благополучие и удачу, поэтому вторым названием украшения стало "кольцо процветания".

По словам ювелира, на создание драгоценности у него ушло около двух лет: каждый лепесток в кольце имеет уникальный дизайн. Чистота бриллиантов – VVS (такие алмазы могут иметь очень мелкие включения, которые сложно рассмотреть даже при десятикратном увеличении – ред.), цвет – EF (бесцветные с минимальными вкраплениями – ред.).

В августе 2020 года израильские ювелиры создали самую дорогую защитную маску в мире: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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