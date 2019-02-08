Колумбийский ветеринар-наркодиллер перевозил героин в щенках

Фото: DEA

Колумбийский ветеринар провозил героин в США буквально в желудках маленьких щенков. В прошлом году его арестовали в Испании и экстрадировали в США. Теперь его ждет тюрьма. Об этом пишет BuzzFeed.

Свою деятельность наркодиллер проводил в 2004-2005 годах: он тайно разводил собак на ферме и зашивал в их желудки воздушные шарики с жидким героином.

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Потом эти шарики вынимали "хирургическим путем". Сколько собак погибло при таком "хирургическом вмешательстве", точно неизвестно.

В 2005 году американские правоохранительные органы обнаружили на ферме девять щенков и 17 шариков с героином, 10 из которых только извлекли из их животов.

Ветеринар-наркодиллер более 10 лет скрывался от правосудия. Теперь же он проведет 6 лет за решеткой.

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