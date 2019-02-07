Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео

В Полтавской области изъята самая крупная в истории Украины партия метадона - синтетического лекарственного препарата-опиоида. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным сотрудников спецслужбы, "участники этнической организованной группировки" арендовали частный дом в Миргороде, где создали нарколабораторию.

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Наркотик "повара" планировали сбывать по всей Украине через обширную сеть дилеров.

При обысках в нарколаборатории нашли более 20 кг метадона, 300 кг прекурсоров (веществ для синтеза препарата, - ред.) и почти 50 л жидкого метадонового концентрата.

Суммарная стоимость изъятого на "черном рынке" — более 35 млн грн.