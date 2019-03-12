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12.03.2019, 20:49

Конфликт на похоронах вождя: в Конго погибли более 500 человек

Конфликт на похоронах вождя: в Конго погибли более 500 человек - Фото
Фото: EPA

Более 19000 человек были вынуждены покинуть свои дома

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В Демократической деспублике Конго в результате столкновений противоборствующих этнических групп, вызванных спором о захоронении одного из вождей, погибли более 500 представителей народности бануну. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мужчины, женщины и дети народности бануну были атакованы представителями народности батенде в декабре прошлого года.

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В результате межэтнического конфликта более 19000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти тысяча зданий были разрушены и разграблены мародерами.

Местные власти говорят, что всплек насилия был вызван спором о захоронении одного из вождей бануну.

10 января сообщалось, что в Демократической республике Конго впервые за 18 лет сменился президент: вместо Жозефа Кабилы лидером страны стал оппозиционер Феликс Чисекеди.

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Теги: Конго, африка
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