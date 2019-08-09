Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конгрессу США передали документы о связях Трампа с россиянами

Конгрессу США передали документы о связях Трампа с россиянами - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
09.08.2019, 07:34

Имена россиян не разглашаются

Банки США передали представителям комитетов Конгресса США "тысячи страниц документов", касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Ведомости Конгресса передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Немецкий Deutsche Bank, основной банк Трампа, передал электронные письма, кредитные соглашения и другие документы, связанные с Организацией Трампа, в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ответ на гражданскую повестку, направленную ранее в этом году", - отмечается в сообщении.

Имена россиян не разглашаются.

По данным издания, ряд фининститутов направил следователям  штата Нью-Йорк документы, имеющие отношение к The Trump Organization - компании, гендиректором которой до 2017 года был Трамп.

Совместное расследование возможного иностранного влияния на Трампа ведут комитет Палаты представителей по финансовым услугам и комитет нижней палаты по разведке. Судебные запросы были направлены еще в апреле. В ближайшие недели банки могут предоставить дополнительные документы.

"Deutsche Bank AG - основной институт, через который Трамп совершал операции, передал электронную переписку, кредитные соглашения и другие документы, имеющие отношение к The Trump Organization, генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс", - отмечается в сообщении Deutsche Welle.

  • 17 декабря сообщалось, что Комитет по разведке Сената США получил доклад экспертов из Оксфордского университета и аналитической компании Graphika, в котором речь идет о "прямых доказательствах" вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Напишите нам
дональд трамп россияне банки сша
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 