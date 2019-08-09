Конгрессу США передали документы о связях Трампа с россиянами

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Банки США передали представителям комитетов Конгресса США "тысячи страниц документов", касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Ведомости Конгресса передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Немецкий Deutsche Bank, основной банк Трампа, передал электронные письма, кредитные соглашения и другие документы, связанные с Организацией Трампа, в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ответ на гражданскую повестку, направленную ранее в этом году", - отмечается в сообщении.

Имена россиян не разглашаются.

По данным издания, ряд фининститутов направил следователям штата Нью-Йорк документы, имеющие отношение к The Trump Organization - компании, гендиректором которой до 2017 года был Трамп.

Совместное расследование возможного иностранного влияния на Трампа ведут комитет Палаты представителей по финансовым услугам и комитет нижней палаты по разведке. Судебные запросы были направлены еще в апреле. В ближайшие недели банки могут предоставить дополнительные документы.

"Deutsche Bank AG - основной институт, через который Трамп совершал операции, передал электронную переписку, кредитные соглашения и другие документы, имеющие отношение к The Trump Organization, генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс", - отмечается в сообщении Deutsche Welle.