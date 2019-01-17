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17.01.2019, 13:06

Конституционный суд Польши отменил "запрет бандеризма"

Конституционный суд Польши отменил "запрет бандеризма" - Фото
Петр Порошенко и Анджей Дуда (фото - EPA)

В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти

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Конституционный Суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в польском законе об Институте национальной памяти, чем отменил "украинскую часть" скандальных поправок к этому закону. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Спасибо президенту Польши Анджей Дуда за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - сказал он.

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Эти термины встречаются в ст. 1 п. 1а, ст. 2а и ст. 55 польского закона об ИНП, которые предусматривают уголовное преследование за отрицание преступлений "украинских националистов (...), сотрудничавших с Третьим Рейхом" (...) в 1925-1950 годах (...) в районах Волыни и Восточной Галиции". Именно эти районы в межвоенный период истории Польши называли "Восточной Малопольшей". Сейчас эта территория разделена между Подкарпатским воеводством Польши и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). 

6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки к закону об Институте нацпамяти, одновременно попросив Конституционный суд дать оценку этим нормам. В СМИ этот закон прозвали "запретом бандеризма".

Читайте также: Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни

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Теги: украинские националисты, запрет бандеризма, ИНП, польша, институт национальной памяти, анджей дуда, порошенко петр, восточная малопольша
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