Контроль ядерного оружия: США и Россия назначили переговоры - СМИ

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

17 июля в Женеве должна состояться встреча представителей США и России для обсуждения нового соглашения об ограничении ядерного оружия, участником которого в будущем может стать и Китай. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США.

По словам источников, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию войдут представитель Совета по нацбезопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по нацбезопасности.

Сообщается, что российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы считаем, что (постучим по дереву) мы достигли момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова, - сказал один из источников. - Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось".

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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай сейчас не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.