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16.02.2019, 23:45

Контрразведка Германии изучит связи "правых" с Россией

Контрразведка Германии изучит связи "правых" с Россией - Фото
Фото: EPA

Контрразведка Германии изучит связи партий Правые и Альтернатива для Германии с Россией

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Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией, чтобы избежать российского влияния на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщает Польское радио.

Контрразведка считает, что РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

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Экспертная группа, в которую вошли представители трех земель и Берлина, должна собрать информацию о связях неонацистской партии Правые (Die Rechte) и антииммигрантской Альтернативы для Германии (AfD) со страной-агрессором.

Кроме того, контрразведка исследует путешествие экс-главы AfD Фрауке Петри с мужем и представителем партии в Москву в феврале 2017 года. Поездка была полностью оплачена Россией.

Месяц назад сообщалось, что Федеральное ведомство по охране конституции будет мониторить информацию об AfD из-за подозрений в ее причастности к экстремистской деятельности.

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Теги: AfD, контрразведка
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