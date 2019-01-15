Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 20:58

Спецслужба возьмет под контроль партию Альтернатива для Германии

Спецслужба возьмет под контроль партию Альтернатива для Германии - Фото
Фото: ЕРА

Внутрипартийные объединения АдГ получили статус подозреваемых в деле об экстремизме

Реклама
Реклама

В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) будет мониторить информацию об ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) из-за подозрений в ее причастности к экстремистской деятельности. Об этом заявил глава спецслужбы Томас Хальденванг, сообщает DW.

По его словам, спецслужба будет изучать открытые данные о деятельности АдГ с целью проверки ее на соответствие Конституции Германии.

Реклама

Вместе с тем, наблюдение за партией в целом вестись не будет. Несмотря на то, что высказывания отдельных членов партии имеют экстремистский оттенок, в программных документах АдГ его установить не удалось, сказал Хальденванг.

Однако внутрипартийные объединения Крыло и Молодая альтернатива получили статус подозреваемых, что позволяет подключить к наблюдению за их деятельностью сотрудников спецслужбы.

В частности, Молодая альтернатива обвиняется в несоблюдении принципа равного уважения достоинства каждого человека и уничижительном отношении к представителям других этнических групп.

Недавно выяснилось, что депутат Бундестага от АгД Франк Магниц солгал о нападении на себя в Бремене, чтобы обвинить в этом левых политических оппонентов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: АдГ, экстремизм, правые, ультраправые, спецслужба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 