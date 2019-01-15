Спецслужба возьмет под контроль партию Альтернатива для Германии

Фото: ЕРА

В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) будет мониторить информацию об ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) из-за подозрений в ее причастности к экстремистской деятельности. Об этом заявил глава спецслужбы Томас Хальденванг, сообщает DW.

По его словам, спецслужба будет изучать открытые данные о деятельности АдГ с целью проверки ее на соответствие Конституции Германии.

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Вместе с тем, наблюдение за партией в целом вестись не будет. Несмотря на то, что высказывания отдельных членов партии имеют экстремистский оттенок, в программных документах АдГ его установить не удалось, сказал Хальденванг.

Однако внутрипартийные объединения Крыло и Молодая альтернатива получили статус подозреваемых, что позволяет подключить к наблюдению за их деятельностью сотрудников спецслужбы.

В частности, Молодая альтернатива обвиняется в несоблюдении принципа равного уважения достоинства каждого человека и уничижительном отношении к представителям других этнических групп.

Недавно выяснилось, что депутат Бундестага от АгД Франк Магниц солгал о нападении на себя в Бремене, чтобы обвинить в этом левых политических оппонентов.