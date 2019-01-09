Бинты и коляска. Депутат Бундестага солгал о нападении на себя

Франк Магниц (фото - ЕРА)

Немецкая прокуратура заявила, что данные камер видеонаблюдения не подтверждают версию депутата Бундестага от ультраправой партии Альтернатива для Германии (АгД) Франка Магница о нападении на него в Бремене. Об этом сообщает DW.

Магниц ранее заявил, что его жестоко избили политические оппоненты. По словам депутата, его ударили сзади по голове деревянной палкой, а затем избивали ногами трое в масках.

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АгД распространила фото Магница на больничной койке и заявила, что он получил тяжкие повреждения. При этом партия обвинила в нападении левых политических активистов.

Вчера Магниц провел большую часть дня, общаясь с прессой в больнице, чтобы журналисты видели раны на его лице, покрытые слоями бинта. При этом передвигался он в инвалидной коляске.

Сегодня политика уже выписали из больницы.

Вместе с тем, сегодня в прокуратуре Бремена заявили, что на видеозаписи нападения Магница один раз бьют локтем, после чего он падает, а напавшие на него тут же убегают.

Сам Магниц, согласно сообщению, сегодня признал, что нападение не было политически мотивированным и, возможно, было попыткой ограбления.