В Германии напали на депутата бундестага из прокремлевской партии

Франк Магниц (фото — EPA)

Вчера, 7 января, в Бремене неизвестные напали и серьезно ранили депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. Об этом сообщили в местной полиции, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Политик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

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По данным правоохранителей, атака произошла во второй половине дня около здания театра Theater am Goetheplatz неподалеку от исторического центра города.

В АдГ говорят, что напавших на председателя местного земельного отделения их партии было трое, и все они скрывали лица под масками.

Полиция не исключает, что злоумышленники "преследовали политические мотивы", пишет агентство.

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