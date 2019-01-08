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08.01.2019, 07:40

В Германии напали на депутата бундестага из прокремлевской партии

В Германии напали на депутата бундестага из прокремлевской партии - Фото
Франк Магниц (фото — EPA)

Нападение на Франка Магница произошло через несколько дней после того, как у офиса "Альтернативы для Германии" в саксонском Дёбельне прогремел взрыв

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Вчера, 7 января, в Бремене неизвестные напали и серьезно ранили депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. Об этом сообщили в местной полиции, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Политик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

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По данным правоохранителей, атака произошла во второй половине дня около здания театра Theater am Goetheplatz неподалеку от исторического центра города.

В АдГ говорят, что напавших на председателя местного земельного отделения их партии было трое, и все они скрывали лица под масками.

Полиция не исключает, что злоумышленники "преследовали политические мотивы", пишет агентство.

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Теги: АдГ, нападение, бремен, Франк Магниц
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