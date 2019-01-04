Взрыв в Германии у офиса одной из партий: задержаны три человека

Фото: EPA

Трех человек задержали в связи со взрывом у дверей общественной приемной правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония, передает Deutsche Welle.

"Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности", - отмечается в сообщении.

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3 января 2019 года прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дёбельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал.