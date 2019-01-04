В Германии у офиса одной из партий прогремел взрыв

Фото: EPA

У дверей офиса правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) в саксонском городке Дёбельн вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом. В результате происшествия никто не пострадал.

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Правоохранительные органы оцепили прилегающую территорию. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах.

Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материальных потерь пока неизвестен.

Руководитель оперативными действиями полиции сообщил изданию Leipziger Volkszeitung о подозрениях на политическую мотивированность случившегося, однако представитель полиции не подтвердил эту информацию. К расследованию привлечено ведомство уголовной полиции (LKA) федеральной земли Саксония.

15 мая 2017 года в Эльтманне (Германия) прогремел взрыв на заводе комплектующих для автомобильной промышленности Schaeffler KG.