Королева Британии впервые прокомментировала Brexit

Королева Елизавета ІІ (фото - Getty Images)

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Елизавета II считает союз между странами крепким и надеется на новое партнерство с ЕС

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Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказала свое отношение к предстоящему выходу страны из состава Евросоюза. Свое видение Brexit она озвучила во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром в Букингемском дворце, передает The Daily Express.

"Британия надеется на новое партнерство с Европой после Brexit. Как инноваторы, мы с уверенностью смотрим в будущее", - сказала королева.

Она отметила, что, несмотря на изменения в политике, альянс между странами остается прочным.

Также Елизавета II сказала, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" страны.

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В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года.