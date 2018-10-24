Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.10.2018, 14:00

Королева Британии впервые прокомментировала Brexit

Королева Британии впервые прокомментировала Brexit - Фото
Королева Елизавета ІІ (фото - Getty Images)

Елизавета II считает союз между странами крепким и надеется на новое партнерство с ЕС

Реклама
Реклама

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказала свое отношение к предстоящему выходу страны из состава Евросоюза. Свое видение Brexit она озвучила во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром в Букингемском дворце, передает The Daily Express.

"Британия надеется на новое партнерство с Европой после Brexit. Как инноваторы, мы с уверенностью смотрим в будущее", - сказала королева. 

Она отметила, что, несмотря на изменения в политике, альянс между странами остается прочным.

Также Елизавета II сказала, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" страны.

Смотрите также: Новый референдум по Brexit: в Лондоне митингуют 600 тысяч человек

В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, британия, елизавета II, brexit, выход из ес, королева великобритании
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Фейки Кремля стреляли по Британии вхолостую - заявление Лондона
Мир Фейки Кремля стреляли по Британии вхолостую - заявление Лондона
"Битва за города" в Польше: лидирует правящая партия - экзитполы
Мир "Битва за города" в Польше: лидирует правящая партия - экзитполы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 