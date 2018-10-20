Новый референдум по Brexit: в Лондоне митингуют 600 тысяч человек

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Скотленд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов

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В Лондоне проходит массовая акция протеста - люди требуют провести референдум об окончательном договоре о Brexit. По словам ее организаторов, марш обещает стать крупнейшей, самой громкой и наиболее важной протестной акцией такого рода. Об этом сообщает BBC.

Около 150 автобусов с желающими принять участие в марше прибыли в центр Лондона из разных уголков страны, в том числе и таких отдаленных как Оркнейские острова.

Участники марша, который организовала кампания People's Vote, собрались у Гайд-парка и двинулись в сторону Парламентской площади.

Представители People's Vote утверждают, что в марше принимает участие более 600 тысяч человек.

Скотленд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже исключила возможность проведения такого референдума.

В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года.