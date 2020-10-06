Коронавирус. Под зданием парламента Британии в знак протеста сыграли 400 музыкантов: видео

70% членов Союза музыкантов потеряли более трех четвертей своей обычной работы во время изоляции

Ансамбль, состоящий из 400 музыкантов-фрилансеров, выступил перед зданием парламента Великобритании, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению музыкальной индустрии во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Стоя на Парламентской площади, протестующие сыграли 90 секунд из оркестровой сюиты "Планеты" английского композитора Густава Холста. Это 20% произведения, что символизирует 20% поддержки, на которую музыканты-фрилансеры могут расчитывать от правительства.

Похожая акция протеста прошла у Симфонического зала Бирмингема.

Мероприятия были организованы Союзом музыкантов, который представляет более 32 000 исполнителей в Великобритании. 70% его членов потеряли более трех четвертей своей обычной работы во время изоляции.

Скрипачка Никола Бенедетти, которая снимала выступление для своей ленты в Twitter, сказала, что момент был "невообразимо трогательным".

400 freelancers gathered today in parliament square, to state their case. (Safely). Their discipline & the sound created brought tears. They are viable & visible and desperate to safely get back to work! work with them #freelancers #letmusiclive @letmusicliveuk #mars https://t.co/YgeTj7KpZY — Nicola Benedetti (@NickyBenedetti) October 6, 2020

Протест был вызван заявлением канцлера Казначейства Риши Сунака, который предложил музыкантам искать альтернативную работу. Сунак также выделил правительственный пакет помощи в размере 1,57 млрд фунтов стерлингов для искусства, но эти деньги в основном распределяются между музеями, галереями и местами проведения мероприятий, а не отдельными лицами.

Пьеса "Марс" Холста, которую исполняли музыканты, целиком.

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Вадим Ребрина

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