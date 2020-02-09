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Коронавирус: число умерших в Китае превысило 800 человек

Коронавирус: число умерших в Китае превысило 800 человек - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
09.02.2020, 10:02

Только за субботу, 8 февраля, - 89 летальных случаев

По состоянию на 00:00 8 февраля число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198 человек, 811 человек умерли. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Было также зарегистрировано еще 3 916 новых предполагаемых случаев заболевания. 8 февраля состояние еще 87 пациентов оценивалось как тяжелое, 600 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

По состоянию на конец субботы 6 188 пациентов во внутренних районах Китая находились в тяжелом состоянии, кроме того, было зафиксировано 28 942 предполагаемых случая заражения коронавирусом. В общей сложности 2 649 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

Были найдены 371 905 человек, которые имели тесные контакты с больными. В тот же день от медицинского наблюдения были освобождены 31 124 человека, еще 188 183 человека находятся под медицинским наблюдением.

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