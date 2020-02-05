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В Китае заявили, что нашли лекарства, останавливающие коронавирус

В Китае заявили, что нашли лекарства, останавливающие коронавирус - Фото
Фото: Andrea Fasani/ЕРА
05.02.2020, 14:46

Ведущий китайский эпидемиолог будет рекомендовать сочетание двух лекарств Национальной комиссии по здоровью

Исследовательская команда ведущей китайской ученой-эпидемиолога Ли Ланьцзюань заявила во вторник, 4 февраля, о прорыве в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает CGTN.

По словам Ли, сочетание абидола и дарунавира может эффективно останавливать вирус в ходе лабораторных экспериментов. Также эти препараты были использованы при лечении пациентов, заразившихся коронавирусом в провинции Чжэцзян.

Ли отметила, что используемое сейчас для борьбы с вирусом лекарство от ВИЧ не слишком эффективно и имеет побочные эффекты. Она будет рекомендовать Национальной комиссии по здоровью использовать найденное сочетание препаратов.

Также ученые подчеркнули, что применять лекарства против коронавируса можно только по назначению врачей.

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