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Коронавирус. Еще в одной стране зафиксировали случай повторного заражения COVID-19

30.08.2020, 12:40
Коронавирус. Еще в одной стране зафиксировали случай повторного заражения COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Эквадоре пациент переболел коронавирусом в мае, в июле его тест показал отрицательный результат, а в августе у него снова зафиксировали COVID-19

В Эквадоре зафиксировали первый случай повторного инфицирования новым коронавирусом у пациента, который ранее переболел COVID-19 и выздоровел. Об этом сообщает DW.

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"У больного COVID-19 пациента в Эквадоре геномы вируса были секвенированы в мае и снова в августе", - заявили в Институте микробиологии Университета Кито. 

В мае заболевание было в легкой форме, а в августе у этого же пациента зафиксировали умеренные симптомы. В июле результат теста на коронавирус был отрицательным. 

Во время второго инфицирования у пациента обнаружили повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что означает, что в его организме уже были антитела.

Владислав Сердюк
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