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Коронавирус. Франция стала четвертой страной, где число умерших превысило 10 000

Коронавирус. Франция стала четвертой страной, где число умерших превысило 10 000 - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
07.04.2020, 21:30

Франция стала четвертой страной, где число умерших от коронавируса превысило 10 000 человек

Сегодня, 7 апреля, во Франции количество умерших от коронавируса превысило 10 000 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

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По состоянию на 21:00 во Франции 10 328 человек умерли от COVID-19 (1417 за последние сутки).

Еще три страны, в которых количество жертв коронавируса превысило 10 000 – Италия (17 127 человек), Испания (13 897) и США (12 246).

Всего во Франции зарегистрировано 109 069 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 337 человек.

Во время пресс-конференции глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Джером Саломон сказал, что сейчас в больницах страны лечатся около 30 000 пациентов с COVID-19. В реанимации находится 7131 больной, из них 61% – в возрасте от 60 до 80 лет, а 104 пациента – моложе 30 лет.

Саломон уточнил, что из 10 328 умерших – 7 091 летальный случай зафиксирован в больницах (+607 за 24 часа) и 3237 – в домах престарелых (+820 за 24 часа).

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  • Утром 7 апреля в мире было зарегистрировано 1 347 676 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, 74 743 человек погибли, 277 331 пациент вылечился от COVID-19.
Наталия Медведева
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